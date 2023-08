Der beste Torhüter der Hockey-EM kommt aus Darmstadt

Welche Lehren nehmen Sie aus dem Shootout und dem ganzen Turnier mit?

Die Engländer haben beim Shootout etwas so Unorthodoxes gemacht, was es so vorher noch nie im Hockey gab. Nächstes Mal hab ich auch einen unorthodoxen Plan dagegen, mal Kamikaze rausrennen oder auch mal auf der Linie stehen bleiben. Insgesamt nehme ich vor allem viel Spiel- und Turniererfahrung mit. Das fängt schon bei der Vorbereitung von der Ecke-Defense-Besprechung an, die ich ja komplett selbst mache, das hört nach Abpfiff von so einem Shootout auf. Eine unglaubliche Erfahrung, die mir viel Selbstbewusstsein gibt und uns auch als Team weiterbringt.