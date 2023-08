Deutsche Beckenschwimmer bei WM historisch schwach

In den prestigeträchtigen Beckenwettbewerben gewann Lukas Märtens mit Bronze über 400 Meter Freistil das einzige Edelmetall für die deutsche Mannschaft - eine so schwache Medaillenbilanz gab es bei Weltmeisterschaften noch nie. Insgesamt holte der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) bei den Wassersport-Wettkämpfen im Südwesten Japans dagegen so viele Goldmedaillen wie seit den Weltmeisterschaften 2009 zu Zeiten von Paul Biedermann, Britta Steffen und Thomas Lurz nicht mehr. Verantwortlich dafür war das Freiwasser-Team.