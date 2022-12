Deutsche Darts-Geschichte: Clemens im WM-Viertelfinale

Fußball-Star Thomas Müller war begeistert. „Gagamania in #allypally. Auf gehts GaGa, weiter so und hol dir das Ding #dartswm #heisswiefrittenfett #germandartshistory“, schrieb der Profi des FC Bayern München bei Twitter. Der Saarländer Clemens war vor zwei Jahren der erste Deutsche, der bei der WM das Achtelfinale erreicht - und ist nun der erste, der beim mit 2,5 Millionen Pfund (rund 2,82 Millionen Euro) dotierten Turnier im Alexandra Palace in der Runde der letzten Acht steht. Das Duell mit dem bislang makellosen Muskelprotz Price, der zu den großen Favoriten zählt, wartet nun an Neujahr.