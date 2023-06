Deutsche Golfer starten gut in München - Paul hadert

„Fünf unter Par ist ein guter Start“, sagte der 32-jährige Kieffer. „Man möchte beim Start in das Heimturnier immer ein gutes Momentum in die nächsten Runden mitnehmen.“ München sei das Lieblingsturnier und er wolle dieses besonders genießen. „Das ist mir heute gelungen.“ Der letzte deutsche Sieger in München war Martin Kaymer im Jahr 2008.