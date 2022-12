Deutsche Hockey-Damen starten mit zwei Kantersiegen

Hamburg (dpa) - . Die deutschen Hockey-Damen sind mit zwei Kantersiegen in die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gestartet. In ihrem Auftaktmatch besiegte die zu den Mitfavoriten zählende Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg in der Hansestadt die Türkei souverän mit 11:2 (5:1). Im zweiten Gruppenmatch gelang den deutschen Damen am Abend ein ebenso glatter 8:0 (3:0)-Erfolg über Österreich.