Deutsche Volleyballer verlieren gegen Iran

Die besten 16 Teams der Welt bei den Männern und den Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Mannschaft kommen die besten Acht in die Finalrunde. Nächster Gegner der deutschen Auswahl ist am Mittwoch die Weltklassemannschaft aus Polen (20.00 Uhr).