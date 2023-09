Deutsches Tischtennis-Team bei EM ohne Bundestrainer

Zur besseren Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris wird der Doppel-Weltmeister von 1989 parallel zu der EM eine mehrwöchige Trainingsphase mit den Top-Spielern Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska abhalten. Das deutsche EM-Team um Rekord-Europameister Timo Boll wird in Malmö von dem engen Roßkopf-Vertrauten Lars Hielscher betreut, der als Cheftrainer das Deutsche Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf leitet. Erster EM-Gegner ist am Sonntag Finnland (19.00 Uhr/DYN).