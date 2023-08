DHB-Frauen nach 5:0 gegen England auf Halbfinalkurs

Die Mannschaft von Trainer Valentin Altenburg gewann im voll besetzten Hockeypark mit 5:0 (0:0) und führt die Tabelle der Gruppe B nach zwei Erfolgen mit sechs Punkten vor England und Irland (jeweils drei) souverän an. Mit einem Remis in der abschließenden Partie gegen Irland (Dienstag, 19.30 Uhr) wäre die DHB-Auswahl als Gruppensieger für das Halbfinale qualifiziert, selbst eine knappe Niederlage würde für den Einzug in die nächste Runde reichen.