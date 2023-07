Die Finals - eine Kraftzentrale für den Randsport

Auch bei den BMX-Fahrern, zu denen der Weg vorbei führt an Industrieruinen - und allein zehn Technik-Lkw des für die Übertragung zuständigen Westdeutschen Rundfunks. Dies wohlgemerkt nur an einem von vielen Standorten dieser Finals. "Ist schon klasse, dass wir so eine tolle Bühne bekommen", sagt Max Henning, der die Geschichte seiner aufstrebenden Sportart hautnah miterlebt hat: "Als ich angefangen habe, haben wir an so was nicht denken können. Da waren wir blöde Punker mit viel zu kleinen Rädern." Die Räder sind immer noch klein, aber die Ziele sind gewachsen: Die BMX-Freestyler hatten schon für große Show bei den European Championships in München gesorgt. In Duisburg geht es auch deshalb heiß her, weil die Anlage in der prallen Sonne steht. "Da reicht Lichtschutzfaktor 50 nicht", sagt Henning und trägt die nächste Schicht der Creme auf.