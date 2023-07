Die Finals finden 2025 in Dresden statt

Leichtathletik, Triathlon und Turnen sollen auf jeden Fall dabei sein, das weitere Sportprogramm soll noch bekannt gegeben werden. In diesem Jahr finden im Rahmen der Finals die deutschen Meisterschaften in 18 Sportarten in Düsseldorf, Duisburg, Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) statt. Im kommenden Sommer soll es wegen der Olympischen Spiele in Paris keine Finals geben.