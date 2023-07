DOSB-Präsident vor Finals: Sichtbarkeit „überlebenswichtig“

Bei den Finals werden von Donnerstag bis Sonntag in 18 Sportarten deutsche Meistertitel vergeben. Die Wettbewerbe finden in Düsseldorf, Duisburg, Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) statt. Zuschauer können viele Entscheidungen kostenlos vor Ort verfolgen. Zudem übertragen ARD und ZDF umfangreich in ihren Hauptprogrammen und in Streams.