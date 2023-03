Drees: „Mit Streik schädige ich die, die spielen wollen”

Und wenn Entscheidungen zur Eskalation führen?

Man muss sich als Schiedsrichter bewusst machen, dass drastische Entscheidungen wie ein Strafstoß in der Nachspielzeit oder eine Rote Karte immer besondere Situationen sind. Da muss man dann nicht nur die Regeln kennen und anwenden, sondern auch psychologisch wissen, was das im Gegenüber auslösen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie ich eine Rote Karte zeige. Das muss nicht immer mit einer aggressiven Gestik verbunden sein, kann auch unter der Mitnahme eines Spielers sein. Das ist zugegeben manchmal schwierig, aber man kann es versuchen. Wenn ich es dann wenigstens in drei von zehn Fällen erreiche, ist viel gewonnen. Andererseits sollten Spieler versuchen, auch mal die Perspektive des Spielleiters einzunehmen, dem eine solche Entscheidung nicht leicht fällt, niemand möchte mit einer Roten Karte für Ärger sorgen, das müssen auch Spieler verstehen. Hierbei geht es vielmehr um Regelanwendung, um das Spiel in den vorgesehenen Bahnen zu leiten. Wir Schiedsrichter machen die Regeln nicht, wir müssen diese aber in der Praxis umsetzen, das sollte von allen Beteiligten gesehen und respektiert werden.