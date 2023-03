DTB-Turnerinnen auf Rang sieben in Stuttgart

Malewski selbst erwischte keinen guten Tag, zeigte nur einen einfachen Sprung, brachte ihren Stufenbarrenabgang nicht in den Stand und musste auch an ihrem Paradegerät bei einer akrobatischen Serie aus freiem Rad und Spreizsalto absteigen. Mit 12,450 Punkten auf dem nur zehn Zentimeter schmalen Grat verpasste sie zwei Wochen nach ihrem dritten Platz beim Weltcup in Doha das Finale der besten sechs Starterinnen am Sonntag (10 Uhr). In diesem wird Schlegel die deutschen Farben vertreten, die mit 13,45 Punkten überraschend für die zweithöchste Note im Feld sorgte.