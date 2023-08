DVV-Star Grozer für EM zurück: „Ist unser Fixstern“

In der Nationenliga lief es ohne Grozer, der das Turnier und auch den vergangenen Sommer ausgesetzt hatte, durchwachsen. Am Ende standen drei Siege in zwölf Spielen und Platz elf. Kapitän Lukas Kampa sah vor allem ein Problem. „Wir waren noch nicht bereit, in der Crunchtime, in den Momenten über 20 Punkten, das Potenzial abzurufen“, sagte er.