Ein 50-Kilometer-Meister kommt aus Nierstein

Tobias Kaufhold hat einen Lauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Niersteiner gewann jüngst erst den Marathon in Wiesbaden und siegte nun bei den Deutschen Meisterschaften im 50-Kilometer-Ultramarathon in der Altersklasse M40. In der Gesamtwertung landete der 39-Jährige in Duisburg auf dem dritten Platz. Kaufhold lief die Strecke in 3:19 Stunden. Das nächste Ziel des Athleten vom Mainzer Verein Laufleben Running Crew: der Berlin-Marathon im September. „Da geht es mir darum, meine persönliche Bestzeit über die 42,195 Kilometer zu knacken. 2:36 Stunden müsste er dafür unterbieten.