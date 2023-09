Erste Niederlage für deutsche Volleyballer bei EM

In der Partie gegen Serbien begannen beide Teams stark in der Offensive. Grozer versuchte immer wieder mit harten Schlägen, den Ton anzugeben. Entscheidend war am Schluss der Aufschlag: Deutschland machte zu viele Fehler, die Serben erzeugten viel Druck. Den entscheidenden Punkt für die Serben gab Schiedsrichter Zsolt Mezöffy. Grozer hatte sich mit Aleksandar Atanasijevic gestritten. Der Schiedsrichter gab beiden eine Rote Karte, was jeweils einen Punkt für das gegnerische Team bedeutete.