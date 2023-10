Erstrunden-Aus für Tischtennis-Spielerin Ying Han

Die neue Turnierserie „World Table Tennis“ (WTT) löste während der Coronapandemie die bisherige World Tour im Tischtennis ab. Das Turnier in Frankfurt ist mit einem Preisgeld von 500 000 Dollar etwa doppelt so hoch dotiert wie die letzten German-Open-Wettbewerbe 2020 in Magdeburg und 2019 in Bremen. Bei den Frauen sind von den Top 10 der aktuellen Weltrangliste acht Spielerinnen in der Süwag Energie Arena am Start.