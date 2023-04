Etappensieg für Team Malizia - Herrmann: „Wie ein Märchen“

Der Brite Will Harris wird Herrmann auf Etappe vier von Itajaì in die amerikanische Hafenstadt Newport wie schon auf der zweiten Etappe als Skipper vertreten. Der Startschuss fällt am 23. April. Herrmann wird für einige Wochen zu seiner Familie nach Hamburg zurückkehren. Anschließend fliegt er wieder nach Newport. In den USA wird sich Herrmann dann mit seinem Team auf den wichtigen Abschnitt nach Aarhus in Dänemark vorbereiten.