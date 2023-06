Europäischer Fechtverband suspendiert Russland und Belarus

Außerdem dürfen Fechter und Funktionäre aus diesen Ländern wegen des anhaltenden russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht mehr an Veranstaltungen und Turnieren des kontinentalen Verbandes teilnehmen, entschied der Kongress des EFC am Rande der Europaspiele in Krakau. Der Antrag des ukrainischen Fechtverbandes war von einer Mehrheit der 43 Mitgliedsverbände angenommen worden.