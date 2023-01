Familienmensch und Sportler: Wir trauern um Carsten Dietel

Da „cad“ in Mainz lebte, lag es nahe, in die Zentralsport-Redaktion nach Mainz zu wechseln – was er 2012 tat. In den folgenden Jahren betreute er zeitweise den Sport in Alzey, zuletzt in Worms. Bis die Krankheit ihn stoppte. Er kämpfte. Und beeindruckte seine Kolleginnen und Kollegen mit seiner Zuversicht. Lächelnd sagte er: „Ich mache es wie Karl Valentin: Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Es war für Carsten Dietel eine große Freude, wieder in den Job zurückzukehren. Wenn es leider auch nur für eine kurze Zeit war: Er genoss es, wieder schreiben zu dürfen. Er genoss es, die Kolleginnen und Kollegen im VRM-Gebäude zu treffen. Er war wieder bei uns. Bis zu jenem Freitag. An dem er mit einem Lächeln ging, das wir nicht vergessen werden. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, allen voran seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern.