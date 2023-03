Fit in den Frühling: So macht Sport Spaß

Mainz. Raus in die Natur! Bewegen! Die Glückshormone nehmen uns an der Hand und führen uns an die frische Luft. Was ist bei sportlicher Betätigung zu beachten? Eine Ärztin und ein Personal Trainer geben wichtige Infos, sprechen über Ziele, den inneren Schweinehund und wie der Spaß an der Bewegung möglichst lange anhält.