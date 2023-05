„Frechheit siegt“: Brecel hievt Belgien auf Snooker-Thron

„Er ist der Spieler des Turniers. Er hat es verdient, dass sein Name auf der Trophäe steht. Niemand kann so viel mit dem Queue wie er“, lobte O'Sullivan bei Eurosport. Auch in seiner Heimat Belgien wurde Brecel gefeiert. „Der neue Rockstar im Snooker“, titelte der Sender RTBF. Die Zeitung „La Dernière Heure“ schrieb: „Mit seinem charakteristischen Spielstil, den er als „alles oder nichts“ bezeichnet, ist Luca Brecel fähig zu... allem!“