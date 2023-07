Frehse wird neue Frauen-Nationaltrainerin in Österreich

Von ihrem Job in Chemnitz war sie freigestellt und vom Olympiastützpunkt Sachsen (OSP) außerordentlich gekündigt worden. Weil sie aber mit einer Kündigungsschutzklage im Oktober 2021 erfolgreich war, hatte sie bis zuletzt einen geltenden Arbeitsvertrag mit dem OSP. Dieser war vor allem auf Drängen des Deutschen Turn-Bundes (DTB) in Berufung gegangen. Am 6. Juli sollte der entscheidende Verhandlungstermin am Landesarbeitsgericht Chemnitz stattfinden.