Freibäder öffnen: 8 Gründe, warum uns Schwimmen so gut tut

Für wen Schwimmen besonders guttut: Vor allem für Ältere sowie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Verletzungen ist daher Schwimmen gut geeignet. Darüber hinaus können Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder einer Behinderung von dem Element Wasser profitieren. „Es gibt Menschen, die nur im Wasser in der Lage sind, sich aus eigener Kraft zu bewegen”, sagt Collette. Im Wasser können sie sich einerseits frei fühlen, andererseits ihren Bewegungsapparat stärken. Denn Wasser gibt dem Körper Auftrieb und wirkt dem Gewicht entgegen - so fühlt sich unter Wasser zum Beispiel eine Taucherausrüstung, die an Land sehr schwer ist, ganz leicht an. Das liegt am Prinzip des Archimedes. Demzufolge verdrängt ein Körper so viel an Gewicht, wie die von ihm verdrängte Wassermenge wiegt.