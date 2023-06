Freude im Doppel: Neuer Modus kommt bei Darts-Stars gut an

Vorteil der neuen Variante ist die Abwechslung, da es ein Doppel im restlichen Kalender nicht gibt. „Der Modus ist auf jeden Fall super. Ich glaube, alle Spieler stehen durchweg positiv zu diesem Modus. Ich gehe davon aus, dass es so bleibt“, sagte Gabriel Clemens unmittelbar nach der 5:8-Halbfinalniederlage gegen Schottland. Der Titel ging am Ende an die beiden Waliser Jonny Clayton und Gerwyn Price, die Schottland im Finale bezwangen.