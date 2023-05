Frodenos Frust in der Comeback-Vorbereitung

Der dreimalige Ironman-Champion hatte eigentlich am 1. April im kalifornischen Oceanside zurückkehren wollen, ein Virus verhinderte aber den Start des mittlerweile 41-Jährigen. In der Höhe seiner Wahlheimat Andorra bereitete er sich auf das Rennen auf Ibiza an diesem Samstag über 2 Kilometer Schwimmen, 80,2 Kilometer Radfahren und 17,8 Kilometer Laufen vor. Er trifft in einem hochkarätigen Feld unter anderem auf dem norwegischen Triathlon-Star Kristian Blummenfelt.