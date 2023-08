Frustrierende EM-Pleite für Hockey-Damen

Das verpasste Finale ist für die Kapitänin des Düsseldorfer HC unerklärlich. „Ich bin mit dem Aus überfordert und fühl mich gerade unfassbar leer. Ich dachte, uns kann nichts aus der Bahn werfen und kein Gegner gefährlich werden“, sagte Oruz. Auch bei Spielführerin Nike Lorenz flossen die Tränen. „Das Finale war ein Traum, die Stimmung hier ist so unfassbar geil und jetzt müssen wir versuchen, aus dem Spiel um Platz drei das Beste zu machen.“ Ausgerechnet dieses Spiel wird am Samstag live in der ARD übertragen. „Das Publikum wird uns da schon mitnehmen“, sagte die Hamburgerin Anne Schröder.