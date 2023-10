Gänsehaut bei Grozer: Volleyballer ganz nah an Olympia

Nach den schlechten Resultaten in der Nationenliga und der EM war das starke Auftreten in Rio eigentlich nicht zu erwarten gewesen. Deutschland ging als Außenseiter in das Turnier. „Ich kann schwer beschreiben, was hier abgeht“, sagte Brehme. Oft zeigte die Mannschaft in den letzten Monaten, dass sie mit der Weltspitze mithalten kann. Nach vielen knappen Niederlagen ist der Knoten nun geplatzt.