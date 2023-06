Geschäftsführer: Special Olympics sind einmalige Chance

Neben den Wettkämpfen geht es Albrecht vor allem um Begegnungen zwischen den Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Rund 7000 Aktive aus 190 Ländern treten in 26 Sportarten an. Damit sind die World Games das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Albrecht hofft darauf, dass sich der Zuschauerzuspruch der Eröffnungsfeier, zu der derzeit 50.000 Besucher erwartet werden, auch bei den Wettkämpfen fortsetzt: „Das ist unsere Aufgabe, dass die Barrieren in den Köpfen abgebaut werden.“