Gewichtheber Lang holt EM-Bronze

Der 30-Jährige sicherte sich in Jerewan in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm im Stoßen die Bronzemedaille. Der Europameister von 2021 schaffte in seinem besten Versuch 185 Kilogramm. Gold ging an den Türken Yusuf Fehmi Genc, Silber an David Sanchez aus Spanien.