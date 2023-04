Gleichstand: Ding gewinnt zwölfte Partie

Der Chinese Ding Liren gewann am Mittwoch in Astana die drittletzte Partie gegen seinen russischen Rivalen Jan Nepomnjaschtschi und glich damit zum 6:6 aus. Damit steht fest, dass der Titelkampf über die maximale Anzahl von 14 Partien geht. Das 13. Duell steigt bereits am Donnerstag.