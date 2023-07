Gold und Olympia-Tickets: Wellbrock macht Traumstart perfekt

Im Freiwasser geht Wellbrock am Dienstag (3.00 Uhr MESZ) als Titelverteidiger an den Start. Ob er anschließend noch in der Staffel antritt, ließ er offen. In der zweiten WM-Woche will Wellbrock zudem in der Halle über 800 und 1500 Meter Freistil angreifen. Auf der längsten Beckendistanz war in diesem Jahr bisher niemand schneller als er.