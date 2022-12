Großes Kino auch ohne Mannschaft

Etwas bescheidener war da der Auftritt der beiden Einzelsieger des Sportjahres 2022. Niklas Kaul betonte immer wieder, dass es ja auch andere verdient hätten, an seiner Stelle zu stehen. „Man muss auch immer den Zeitraum sehen, in dem die Erfolge geholt wurden, zu welchen Sendezeiten und unter welchen Rahmenbedingungen, die die großen Emotionen gar nicht so zugelassen haben”, nahm der Mainzer Zehnkämpfer die Winter-Olympioniken förmlich in Schutz. Denn eher unüblich für ein Jahr mit Olympischen Spielen gingen gerade einmal zwei der neun Podiumsplätze an Athleten auf Eis und Schnee: Platz zwei für den Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger und Platz drei für Nathalie Geisenberger, die nicht einmal als deutsche Rekord-Olympionikin im Winter mit nun sechsmal Gold zur großen Ehre kam.