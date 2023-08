Gymnastin Varfolomeev vor WM: „Mehrkampf ist das Wichtigste“

Valencia (dpa) - . Darja Varfolomeev hat Großes vor. Rund elf Monate vor den Olympischen Spielen in Paris ist die 16-Jährige vom TSV Schmiden einmal mehr größte Medaillenhoffnung des Deutschen Turner-Bundes (DTB) bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik von diesem Mittwoch an in Valencia.