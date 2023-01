Haug fürchtet Ironman-Nachteile ohne Männer-Rennen

Auf die Weltmeisterin von 2019 und dreimalige Ironman-WM-Dritte wartet der ultimative Jahreshöhepunkt am 14. Oktober. Diesmal werden nur Frauen über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen an den Start am Pier von Kailua-Kona gehen. Die Titel-Entscheidung der Männer fällt am 10. September an der Côte d'Azur. Im kommenden Jahr wird getauscht.