Hempel-Anwalt: Schlichtungsverfahren mit DSV ab August

Für eine einvernehmliche Lösung könnte laut Summerer das Urteil des Landgerichts Köln im Fall Georg Menne gegen das Erzbistum Köln als Orientierung dienen. Dort wurde dem Opfer eine Entschädigung in sechsstelliger Höhe zugesprochen. Menne war in den 1970er Jahren als Messdiener viele Jahre lang von einem Priester sexuell missbraucht worden. Was daraus für den aktuellen Fall abgeleitet werden kann, bleibt abzuwarten.