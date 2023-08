Hockey-Frust: EM-Finale verpasst und kein Olympia-Ticket

Völlig unerwartet war die DHB-Auswahl, die den Titelgewinn bei der Heim-EM in Mönchengladbach als klares Ziel ausgegeben hatte, schon im Halbfinale ausgeschieden. Die unnötige und vermeidbare 0:1-Niederlage gegen Belgien am Donnerstagabend führt das Team jetzt nicht ins Endspiel, sondern ins Spiel um Platz drei am Samstag (12.15/ARD) gegen England.