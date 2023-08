Hockey-Geschwister Oruz: Bronze in Rio, Gold in Gladbach?

In einer solch schwierigen Phase wie nach der WM hilft vor allem Verständnis im Umfeld. Da kann die jüngere Schwester auch dem großen Bruder mal eine Stütze sein. „Das ist doch sehr wertvoll, zu wissen, wie das ist, wenn man in ein Loch fällt. Es ist doch top, dass wir zur gleichen Zeit aktiv sind und uns in besonderen Momenten haben“, sagte die 26 Jahre alte Selin. Sie selbst habe am Anfang auch sehr von Timurs Erfahrungen profitiert. „Ich hatte immer einen großen Bruder, der mir sagt, wie es läuft, beim ersten Laktattest, beim ersten Lehrgang. Das waren schon sehr wertvolle Momente“, sagte die Kapitänin des Düsseldorfer HC, mit dem sie im vergangenen Jahr die deutsche Meisterschaft gewann.