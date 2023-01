Hockey-Männer ziehen in WM-Viertelfinale ein

Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning besiegte am Montag als Vorrundenzweiter der Gruppe B bei den Titelkämpfen in Indien im „Crossover“-Spiel Frankreich souverän und ungefährdet mit 5:1 (4:0) und zieht damit in die Runde der letzten acht Teams ein. Dort trifft die DHB-Auswahl am Mittwoch auf England (14.30 Uhr/DAZN).