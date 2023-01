Hockey-Team nach Siebenmeterschießen im WM-Halbfinale

Im Stadion von Bhubaneswar erzielten Mats Grambusch (57.) und Tom Grambusch (58./Siebenmeter) nach einem 0:2-Rückstand noch den 2:2-Ausgleich in der regulären Spielzeit. Im Siebenmeterschießen zog die deutsche Mannschaft dann zum zwölften Mal in ein WM-Semifinale ein. Dort trifft die DHB-Auswahl am Freitag (12.00 Uhr/DAZN) auf den dreimaligen Weltmeister Australien.