Hockey-Weltmeister für mehr Aufmerksamkeit in Deutschland

Der Stürmer des Bundesligisten Crefelder HTC hatte Deutschland im Januar in Indien zum dritten WM-Titel geschossen. Dabei war der WM-Triumph nur eines von zwei Highlights: Während des Vorrundenspiels gegen Belgien erfuhr er in der Halbzeitpause, dass seine Frau Kim - Schwester von Eishockey-Star Leon Draisaitl - einen Sohn zur Welt gebracht hatte. Eine vergleichbare Motivation für die Heim-EM in Gladbach vom 18. bis 27. August brauche er nicht noch mal. „Beim nächsten Kind wäre ich gerne im Kreißsaal dabei“, sagte Wellen.