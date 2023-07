Hungern, bis Periode ausbleibt: Essstörungen im Klettern

Wenn am Dienstag die WM in Bern beginnt, steht die Kraxler-Elite im Fokus der Öffentlichkeit. Gewichtsmanagement war schon immer eine Schraube, an der Kletterer gern gedreht haben. „Wir sehen, dass es passiert, aber wir tun nichts dagegen. Seit den Olympischen Spielen in Tokio ist ein Trend unter Athleten erkennbar, dünner sein zu wollen“, sagte die slowenische Olympiasiegerin Janja Garnbret und stellte die Frage: „Wollen wir eine neue Kletter-Generation von Skeletten heranziehen?“