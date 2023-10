Indien im Kricket-Rausch - und jetzt lockt Olympia

Der Ort der IOC-Abstimmung könnte passender nicht sein. Indien ist dank der WM ohnehin gerade im Kricket-Rausch. Am Samstag kommt es zum hochbrisanten Duell mit dem Nachbarland und Erzrivalen Pakistan. Der Andrang auf das Spiel ist so hoch, dass anreisende Fans angesichts ausgebuchter Hotels in dem Austragungsort in der Stadt Ahmedabad gar Übernachtungen in Krankenhäuser buchten - Gesundheitschecks inklusive, wie örtliche Medien berichteten. Ein Sieg Indiens ist elementar für die WM-Stimmung.