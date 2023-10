Irlands WM-Fluch hält an: Kein Happy End für Legende Sexton

Die irischen Weltranglistenersten verpatzten den Start und lagen nach gut 20 Minuten mit 0:13 in Rückstand. Danach kämpften sie sich aber immer wieder heran, in der atemberaubenden Schlussphase gelang das finale Comeback dann nicht mehr. „So ist der Sport, so ist das Leben“, sagte Sexton im irischen Fernsehen, „man kriegt nicht immer das, was man verdient. Wir sind so oft zurückgekommen, nachdem uns ins Gesicht geschlagen wurden. Ich bin sehr stolz auf diese Truppe.“