Ironman-Geschäftsführer Messick will zurücktreten

Tampa (dpa) - . Der Geschäftsführer der Ironman-Gruppe, Andrew Messick, will von seinem Amt zurücktreten. Die Entscheidung des US-Amerikaners, der den Posten seit 2011 innehat, gab Ironman am späten Donnerstag in einer Mail bekannt. Ein genaues Datum wurde nicht genannt. Demnach will Messick aufhören, wenn ein Nachfolger gefunden ist. Er werde danach Anteilseigner und Mitglied im Vorstand bleiben, hieß es.