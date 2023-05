Kanu-Weltcup: Scheibner rettet deutsche Zwischenbilanz

Im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Duisburg vom 23. bis 27. August werden die ersten Weltcups vom deutschen Verband genutzt, um die besten Bootsbesatzungen zu finden. Der Weltcup in Szeged wird am Sonntag fortgesetzt. Dann geht im Canadier-Zweier der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel mit Nico Pickert an den Start.