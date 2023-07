Kanuslalom: Lilik gewinnt EM-Titel

In den abschließenden Rennen in der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross gewann Funk die Silbermedaille. Sie musste sich lediglich der Ukrainerin Viktoria Us geschlagen geben. Europameister bei den Männern wurde der Tscheche Ondrej Tunka. Stefan Hengst war als einziger deutscher Qualifizierter im Halbfinale ausgeschieden. Dort scheiterte auch Elena Lilik.