Keine weitere Biles-Gala bei der Turn-WM

In Belgien bestreitet die 26-Jährige ihren ersten internationalen Wettkampf seit den Olympischen Spielen in Tokio, wo sie wegen mentaler Probleme fast alle Final-Starts abgesagt hatte. Zugleich sind es ihre ersten Weltmeisterschaften seit 2019 in Stuttgart. In Antwerpen hatte Biles vor zehn Jahren bei ihrem WM-Debüt ihren ersten Mehrkampf-Titel gewonnen. „Es war ein so langer Weg, hierher zurückzukehren und mich wohl und zuversichtlich zu fühlen, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich habe hier vor zehn Jahren meine erste Weltmeisterschaft gewonnen und heute wieder, das ist wirklich etwas Besonderes“, erklärte sie.