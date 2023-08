Keymer schlägt erstmals Schach-Genie Carlsen

In der vierten Runde des World Cups im aserbaidschanischen Baku unterlief Carlsen in Zug 36 ein folgenschwerer Fehler, den der 18 Jahre alte Keymer eiskalt verwertete. Nach 58 Zügen gab Carlsen schließlich auf. Damit liegt Keymer 1:0 in Führung. Ein Unentschieden in der morgigen zweiten Partie reicht dem Großmeister, um Carlsen aus dem Wettbewerb zu befördern und ins Achtelfinale einzuziehen.