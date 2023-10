Kommentar zur Fußball-Nationalmannschaft: Zuversicht

Den Kredit zurückgewinnen zum Beispiel, den die Nationalmannschaft auf und neben dem Platz mit dem Sprung in viele Fettnäpfchen verloren hat. Die Lust, wieder den Fernseher einzuschalten, wenn Deutschlands beste Fußballer spielen. Das Gefühl, dass eine Idee im Spiel ist, dass offensichtliche Fehlentwicklungen schon in der Halbzeitpause korrigiert werden. Solche Schritte hat das DFB-Team in Hartford gemacht.